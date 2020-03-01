Более двадцати победителей наградили на соревнованиях по конному спорту в Нижней Тавде

| Фото: участников соревнований | Фото: участников соревнований

21 победителя выявили на открытых соревнованиях по конному спорту, посвященных юбилею Победы, в Нижнетавдинском районе.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" представитель конноспортивного центра "Нижняя Тавда" Игорь Семёнов, проведены пять конкуров по нескольким зачетам. "Победителей и призеров определяли в общем зачете, а также отдельно среди детей, юношей, любителей и детей, которые не стартовали в 2019 году и ранее. Всего за время состязаний пары, всадник плюс лошадь, совершили 150 стартов", - рассказал он.

Всего в соревнованиях по конкуру приняли участие более 80 спортсменов на 49 лошадях. Приехали представители Тюменского ипподрома (Областной спортивной школы олимпийского резерва), государственного аграрного университета Северного Зауралья, тюменских клубов "Олимпия", "Аллегро", Тюменского района "Тардис", "Абсент" и частные владельцы лошадей из разных муниципалитетов региона.

Ирина Кургузова