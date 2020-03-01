В Тюмени вынесли приговор по делу о разбойном нападении на банк "Открытие"

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

31-летнему тюменцу, совершившему разбойное нападение на банк “Открытие”, вынесли приговор, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, утром 17 сентября 2019 года мужчина в маске с предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка "Открытие" на ул. Щербакова. Там он обхватил рукой шею одной из сотрудниц, приставил к голове женщине "пистолет" и потребовал передать деньги. Мужчина угрожал расправой.

"Опасаясь за жизнь своей коллеги, кассир была вынуждена отдать злоумышленнику коробку, в которой находился один миллион 210 тысяч рублей. Завладев деньгами, он скрылся с места происшествия", — рассказали в надзорном органе.

20 сентября злоумышленника задержали и заключили под стражу.

Суд, который состоялся 12 марта, назначил подсудимому восемь лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. С мужчины взыскали один миллион 60 тыс. рублей в пользу банка.