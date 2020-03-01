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Маршрут № 18 в Тюмени будет следовать в объезд

Общество, 08:54 18 марта 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Схема движения автобусного маршрута № 18 изменится в Тюмени. С 27 марта автобусы будут объезжать место ремонтных работ на ул. Свободы, сообщает "Тюменьгортранс".

Работы на участке от ул. Затюменской до ул. Казанской продлятся до 18 августа 2020 года. В этот период маршрут № 18 будет следовать в объезд перекрытого участка, автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Как отметили в "Тюменьгортранс", в движении автобусов возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

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# автобусы , объезд , Тюменьгортранс

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