Маршрут № 18 в Тюмени будет следовать в объезд

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Схема движения автобусного маршрута № 18 изменится в Тюмени. С 27 марта автобусы будут объезжать место ремонтных работ на ул. Свободы, сообщает "Тюменьгортранс".

Работы на участке от ул. Затюменской до ул. Казанской продлятся до 18 августа 2020 года. В этот период маршрут № 18 будет следовать в объезд перекрытого участка, автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Как отметили в "Тюменьгортранс", в движении автобусов возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.