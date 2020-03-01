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На улице Восстания в Тюмени ограничено движение из-за просадки грунта

Общество, 08:40 19 марта 2020

пресс-служба «Росводоканал Тюмень» | Фото: пресс-служба «Росводоканал Тюмень»

Движение транспорта будет частично ограничено на пересечении ул. Восстания и Декабристов в Тюмени 19 марта, сообщает пресс-служба "Росводоканал Тюмень".

Как рассказали в компании, в следствие таяния снега вечером 18 марта на этом участке произошла просадка грунта в месте пролегания инженерных коммуникаций.

Специалисты "Росводоканал Тюмень" на месте нарушения дорожного полотна и части тротуара установили ограждение, ведутся восстановительные работы.

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# ограничение движения , ремонт , Росводоканал

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