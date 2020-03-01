На улице Восстания в Тюмени ограничено движение из-за просадки грунта

| Фото: пресс-служба «Росводоканал Тюмень» | Фото: пресс-служба «Росводоканал Тюмень»

Движение транспорта будет частично ограничено на пересечении ул. Восстания и Декабристов в Тюмени 19 марта, сообщает пресс-служба "Росводоканал Тюмень".

Как рассказали в компании, в следствие таяния снега вечером 18 марта на этом участке произошла просадка грунта в месте пролегания инженерных коммуникаций.

Специалисты "Росводоканал Тюмень" на месте нарушения дорожного полотна и части тротуара установили ограждение, ведутся восстановительные работы.