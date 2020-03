Тюменец Петр Куликов создал тарты с рекомендациями по защите от вирусов

Тарты с напоминаниями о профилактике коронавируса создал 16-летний тюменский кондитер Петр Куликов.

Свои сладкие шедевры тюменец выложил в Instagram. На "антипандемические" тарты, как их называет сам Петр Куликов, он нанес две рекомендации — "Мойте руки" и "Не трогайте лицо".

По словам тюменца, создать десерты с напоминалками его вдохновила кондитерская из Калифорнии. Там начали выпускать "карантинные" торты, сверху на них пишут "wash your hands" and "don’t touch your face".

"Идея с надписью понравилась мне своей простотой и элегантностью. Понравилось искать тексты, которые поместятся на пластинке из белого бельгийского шоколада и будут актуальными. Декор в виде вируса я бы делать не стал, поскольку, на мой взгляд, это некрасиво", — поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" Петр Куликов.

Созданием кондитерских изделий молодой житель Тюмени увлекается уже на протяжении трех лет, начал летом 2017 года. "Весной 2017 года я создал аккаунт в Instagram и начал подписываться на тематические страницы разных кондитеров, смотрел на их работы. Мне очень понравились десерты многих мастеров, захотелось приготовить что-то самому. Начинал я с простых рецептов из интернета", — добавил Петр Куликов.

Инна Пахомова