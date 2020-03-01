  • 19 марта 202019.03.2020четверг
  • USD77,2131
    EUR84,8881
  • В Тюмени -1..1 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Конкурс Евровидение-2020 официально отменен

Общество, 20:57 18 марта 2020

https://eurovision.tv | Фото: https://eurovision.tv

Конкурс "Евровидение" 2020 года официально отменен из-за распространения коронавируса, сообщает "Газета.ру". Он должен был состояться в Нидерландах в мае.

Команда Евровидения рассматривала альтернативные варианты организации конкурса, но в итоге решила его отменить.

Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с песней Uno. Клип за несколько дней собрал более 33 млн просмотров.

Конкурс проходил 64 года без перерыва и объединял людей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Евровидение , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:57 18.03.2020Конкурс Евровидение-2020 официально отменен
20:05 18.03.2020Советы врача: как уберечься от коронавируса и ОРВИ?
19:27 18.03.2020МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге
19:16 18.03.2020Пропавший без вести солдат был найден тюменскими поисковиками спустя 71 год после гибели