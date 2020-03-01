Конкурс Евровидение-2020 официально отменен

| Фото: https://eurovision.tv | Фото: https://eurovision.tv

Конкурс "Евровидение" 2020 года официально отменен из-за распространения коронавируса, сообщает "Газета.ру". Он должен был состояться в Нидерландах в мае.

Команда Евровидения рассматривала альтернативные варианты организации конкурса, но в итоге решила его отменить.

Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с песней Uno. Клип за несколько дней собрал более 33 млн просмотров.

Конкурс проходил 64 года без перерыва и объединял людей.