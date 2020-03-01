Советы врача: как уберечься от коронавируса и ОРВИ?

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Для того чтобы обезопасить себя от коронавируса, достаточно следить за личной гигиеной и ограничить контакт с больными людьми. Такой совет дает землякам врач-оториноларинголог Тюменской ОКБ №2 Александр Рудзевич.

"Профилактика коронавируса мало чем отличается от профилактики обычного острого респираторного заболевания. Вирусы гриппа и других респираторных заболеваний распространяются, главным образом, от человека к человеку через вдыхание мельчайших капелек, образующихся при кашле и чихании. Вот почему так важно во время чихания или кашля прикрывать нос и рот не ладонью, а платком, салфеткой или, если уж ничего под рукой не оказалось, сгибом локтя. Чихание или кашель "в ладошки" приводит к загрязнению рук и дальнейшему распространению инфекции через руки и предметы обихода", - рассказал врач.

Нос, рот и глаза - наиболее вероятный путь попадания вируса гриппа в организм. Не прикасайтесь руками, особенно грязными, к лицу, чтобы защитить слизистые оболочки от попадания грязи и вирусов, напоминает специалист.

"Регулярно мойте руки смылом. Вспомните детство, когда вас учили делать это правильно: под проточной водой и дольше 30 секунд, с обеих сторон и между пальцами. Вне дома и других помещений можно пользоваться антисептическими санитайзерами. Однако их эффективность напрямую зависит, насколько тщательно вы обрабатываете кожу рук. Избегайте излишнего контакта с поверхностями в общественных местах: не трогайте без особой надобности дверные ручки, перила. Периодически дезинфицируйте при помощи спиртосодержащих салфеток поверхности, к которым вы часто прикасаетесь: телефон, компьютерная мышь, клавиатура, поверхность рабочего стола", - советует Александр Рудзевич.

Вирусы легче переносятся в сухом воздухе, когда много пыли. Поэтому необходимо увлажнять воздух, чаще проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и регулярно проветривать помещение.

Людям с хроническими заболеваниями легких рекомендуется минимизировать пребывание в многолюдных местах, строго соблюдать рекомендации лечащего врача и не пропускать прием назначенных доктором лекарств.

"Пользуйтесь масками. Они должны плотно прилегать к лицу и их необходимо менять каждые 2-3 часа. Маски могут быть как промышленного производства, так и сделанные своими руками из сложенных в несколько слоев марли или широкого бинта – по эффективности они идентичны. Подойдут даже технические фильтрующие маски для защиты во время проведения ремонтных работ, которые продаются в строительных магазинах. Главное – защитить рот и нос от пыли, с которой может переноситься вирус. И помните, что маска хоть и снижает риск инфицирования, но сама по себе не спасет. Необходим весь комплекс профилактических мер", - подчеркнул доктор.