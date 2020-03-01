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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Горячая линия для вернувшихся из-за границы начала работу в Тюменской области

Общество, 18:46 18 марта 2020

областной департамент здравоохранения | Фото: областной департамент здравоохранения

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Горячая телефонная линия для жителей региона, вернувшихся из зарубежных поездок, начала работу в Тюменской области, сообщает областной департамент здравоохранения.

Людям, вернувшимся в Россию после 1 марта, следует позвонить по многоканальному телефону 8-800-234-35-22, чтобы получить четкие инструкции по самоизоляции и прохождению обследования на коронавирус.

В профилактике распространения вирусной инфекции важным является соблюдение каждым человеком мер безопасности, отмечают эксперты.

Недавно вернувшимся из-за рубежа необходимо максимально ограничить круг общения, не выходите из квартиры и обязательно позвоните на горячую линию для получения информации о дальнейших действиях. К таким людям приедет врач и возьмет анализы на дому.

Тюменцы, чьи знакомые вернулись из стран с высоким риском заражения коронавирусом и ведут себя безответственно, не сообщая о своем прибытии, должны позвонить на телефон горячей линии и сообщить об этом.

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# горячая линия , коронавирус

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