Врачи рассказали об альтернативах медицинской маске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Альтернативой медицинской маске может служить бинт, а в крайнем случае – шарф. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Он отметил, что маска должна быть четырехслойной. Сделать ее можно из подручных средств, например, из марли или бинта. Но если рядом не будет других средств и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом.

Использовать маски можно не более двух часов. Предназначены они для тех, кто уже заболел, кто ухаживает за заболевшим и для всех групп риска. Иммунолог-инфекционист также рассказал, нужно ли чем-то пропитывать маски.

"В социальных сетях фигурируют видеорекомендации, что нужно пропитывать маски прополисом, эфирными маслами. Это абсолютно не обязательно. Для защиты от вирусных инфекций важен механический барьер, а не пропитка антисептиками. К тому же у некоторых людей есть аллергия на подобные компоненты", – пояснил Георгий Викулов.

От ряда инфекций, особенно воздушно-капельных, нужно защищать и глаза, так как заражение, в том числе коронавирусом, происходит не только при попадании в дыхательные пути, но и на слизистые оболочки. Можно надевать очки без диоптрий или специальные медицинские очки.