Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса продолжает борьбу с фейками

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Серия фейковых сообщений, связанных с коронавирусом, тиражируется в социальных сетях и родительских чатах в мессенджерах.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса призывает жителей пользоваться лишь достоверными источниками информации. Данные о мерах профилактики, номера горячих линий, алгоритмы действий, а также актуальные комментарии медицинских работников, представителей Роспотребнадзора, руководителей органов власти размещаются в официальном канале штаба и на сайтах органов власти Тюменской области.

ФЕЙК: военные вертолеты привлекут для ночной дезинфекции

Информация о том, что ночью с бортов военных вертолетов будут распылять лекарства для дезинфекции, не соответствует действительности.

ПРАВДА: в Тюменской области проводится комплексная дезинфекция и усиленная уборка мест общего пользования в многоквартирных домах, в офисных зданиях, на объектах социальной сферы, в учреждениях здравоохранения, пассажирские автобусы обрабатываются специальными средствами перед выходом на рейс.

ФЕЙК: проведение рейдов по поиску детей, которых посещают школы, а также штрафах для родителей

Правда: школьники Тюменской области переведены на дистанционное обучение. Директор регионального департамента образования Алексей Райдер призвал родителей не обращать внимания на фейковые новости. "В нашем ведомстве не стоит ни одной рабочей задачи по тотальному контролю и учету места нахождения детей. Даже если бы у нас появилась идея проконтролировать учебные учреждения, то физически мы это сделать бы не смогли", - добавил он.

ФЕЙК: в магазинах Тюменской области скоро закончатся продукты питания и промышленные товары

Правда: В магазинах и на складах Тюменской области есть продукты и другие товары на 16-20 дней. Наличие запасов продовольственных и промышленных товаров постоянно мониторят региональные власти. Об этом рассказал директор областного департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров. "По всем категориям товаров без исключения товарные запасы в норме. Это позволит удовлетворить потребности жителей региона. Есть определенные колебания спроса на различные группы товаров, но они находятся в пределах стандартных значений. Никаких критических, экстренных ситуаций не возникает", - подчеркнул он.

ФЕЙК: врачи инфекционной больницы ходят по домам в специальных костюмах, ведут санобработку квартир



Правда: врачи инфекционной больницы работают в стационаре и не посещают тюменцев на дому. В городе действительно можно увидеть медиков в защитных костюмах. Это либо врачи бригад скорой помощи, либо медицинские работники из поликлиник. Но они выезжают только к тем людям, которые относятся к группам риска. Это по-прежнему тюменцы, которые вернулись из-за границы, либо контактировали с такими. Жителей берут под медицинское наблюдение, забирают на анализ биосреды. В большинстве случаев тюменцы самостоятельно обращаются в поликлинику и вызывают медиков на дом, поэтому они знают о приходе специалистов из медучреждения. Открывать дверь посторонним людям, не убедившись, что они на самом деле работники поликлиники, не стоит. Медики не будут предлагать никакую вакцину или лекарства, тем более платно.

Роскомнадзор предупреждает: кибермошенники рассылают ложную информацию о коронавирусе для получения персональных данных. "Не верьте слухам, которые поступили к вам из недостоверных источников: из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS. Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте вложения в письмах, которые пришли вам от неизвестных организаций или людей. Такие письма могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций, таких, как Всемирная организация здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения. Перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, убедитесь в подлинности ресурса. Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников", - рекомендует Роскомнадзор.

Украденные данные используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что вся достоверная информация круглосуточно размещается в официальном канале Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

Екатерина Исаева