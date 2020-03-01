Тюменские магазины сделали двухмесячный запас продуктов

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Продовольственных товаров в магазинах Тюменской области хватит на несколько месяцев. Запасы продуктов позволят обеспечить все потребности жителей. Поставщики готовы оперативно увеличить объемы, рассказал директор торгового комплекса "Лента" Андрей Шарф.

"Мы заранее это спланировали. В результате обеспечена обычная восьминедельная потребность. Проведены переговоры с поставщиками, созданы страховые товарные запасы. Есть все условия для того, чтобы люди могли удовлетворить свои потребности", - уточнил он.

Повышенным спросом пользуются все продовольственные товары, особенно крупы, макаронные изделия и растительное масло, а также бытовая химия. На ту же величину выросли и поставки. Цены на продовольственные товары увеличиваться не будут, заверил тюменцев директор торгового комплекса "Лента".

Гипермаркет "Лента" работает круглосуточно. Днем в рабочие дни покупателей здесь больше не стало. Пенсионер Владимир Миняев приехал, чтобы купить продукты для себя и двух дочерей-студенток. В его тележке - самый обычный набор товаров, в числе которых - молоко, хлеб, мука, макароны, гречка, сладости, туалетная бумага.

"Я никогда не реагирую на панику. Поэтому покупаю столько же, сколько и раньше, из расчета на неделю. Обычная норма. У нас все спокойно", - сказал покупатель.

Евгений Бабенко