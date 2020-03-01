Алексей Райдер рассказал о дистанционном обучении школьников Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменские школьники перешли на дистанционное обучение с 18 марта. Учащиеся будут получать домашние задания через Интернет. Как рассказал директор регионального департамента образования Алексей Райдер, такой формат обучения уже опробован в актированные дни.

"До конца третьей учебной четверти – три дня. Никаких особых нововведений не будет. В таком режиме мы живем в актированные дни, во время карантина. В настоящее время переводятся на большую мощность серверные, вся электронная система образования Тюменской области, прошу с пониманием к этому отнестись . После обеда будет обеспечена бесперебойная работа системы "Электронная школа", ребята получат все задания от учителей. 19 и 20 марта мы постараемся обеспечить выставление домашних заданий в течение дня. Аналогичная работа ведется во всех муниципальных образованиях региона", - рассказал он.

Школьники, которые планировали повысить свои оценки в последние три дня четверти, могут обратиться к своим учителям за дополнительными заданиями.

"С 23 марта начинаются каникулы. Поскольку начало новой учебной четверти приходится на период действия режима повышенной готовности, занятия будут проходить дистанционно. За время каникул постараемся решить технические вопросы видеотрансляции и начитки новых тем. Для того, чтобы ребята занимались не только выполнением домашнего задания, но и не потеряли ритм освоения учебной программы", - добавил он.

Видеокомментарий директора департамента образования Тюменской области Алексея Райдера размещен во ВКонтакте в группе "Тюмень".