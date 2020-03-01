Алексей Райдер призвал родителей не обращать внимание на фейковые новости

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Не поддаваться панике и не обращать внимание на фейковые новости, которые все чаще стали появляться в сети Интернет, призвал всех родителей директор регионального департамента образования Алексей Райдер.

"В нашем ведомстве не стоит ни одной рабочей задачи по тотальному контролю и учету места нахождения детей. Даже если бы у нас появилась идея проконтролировать учебные учреждения, то физически мы это сделать бы не смогли", - добавил он.

По законодательству перевод на домашний режим детей дошкольного возраста во время карантина не позволяет родителю претендовать на оплату больничного листа. По словам Алексея Райдера детские сады продолжат работу в обычном режиме, но есть возможность перейти на свободное посещение.

"Не все родители имеют возможность оставить своих детей дома. В таком режиме мы живем в актированные дни и во время карантина, чтобы родитель мог продолжать заниматься трудовой деятельностью. Детские сады более режимные учреждения в отличие от школ. В садах есть медицинские работники, принимается другой комплекс санитарно-эпидимиологического режима", - уточнил он.

Постановление правительства Тюменской области о режиме повышенной готовности имеет распространение на государственные муниципальные учреждения, руководство частных образовательных организаций принимает решение самостоятельно.

Ирина Шемякина