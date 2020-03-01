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Досрочный этап ЕГЭ в Тюменской области перенесли на более поздний срок

Общество, 15:27 18 марта 2020

Досрочный этап проведения итоговой государственной аттестации в рамках действия режима повышенной готовности переносится на более поздний срок. Об этом сообщил директор регионального департамента образования Алексей Райдер.

"Это касается выпускников прошлых лет, спортсменов и творческих ребят, которые не могут принимать участие в экзаменах в основном периоде. По всем остальным мероприятиям никаких изменений не предвидится", - пояснил он.

Постановление правительства Тюменской области о режиме повышенной готовности имеет распространение на государственные муниципальные учреждения, руководство частных образовательных организаций принимает решение самостоятельно.

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# Алексей Райдер , ЕГЭ , коронавирус

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