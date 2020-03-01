Проблем нет: стали известны запасы продуктовых ТЦ Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Наличие запасов продовольственных и промышленных товаров постоянно мониторят региональные власти. В магазинах и на складах Тюменской области есть продукты и другие товары на 16-20 дней. Об этом рассказал директор областного департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров.

"По всем категориям товаров без исключения товарные запасы в норме. Это позволит удовлетворить потребности жителей региона. Есть определенные колебания спроса на различные группы товаров, но они находятся в пределах стандартных значений. Никаких критических, экстренных ситуаций не возникает", - подчеркнул он.

Руководитель областного департамента подчеркнул, что работа с торговыми точками и сетями по своевременному пополнению запасов ведется ежедневно. 18 марта он лично посетил один из крупных торгово-распределительных центров.

"Суточный товарооборот данного распределительного центра превышает 800 тонн в сутки. Работает он круглосуточно. Это стандартный режим, который в последнее время никак не изменился", - отметил Александр Сидоров.

Поставки товаров и продуктов питания в Тюменскую область производятся постоянно.

Евгений Бабенко