Иностранцам ограничили въезд через пограничные пункты Тюменской и Курганской областей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства через пограничные пункты пропуска, установленные на территории Курганской и Тюменской областей в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, ограничен с 18 марта по 1 мая, сообщает пресс-служба пограничного управления.

Для жителей России преград для возвращения на родину нет. Но они должны быть готовы к профилактическим мероприятиям, которые проведут в их отношении на границе в пунктах пропуска. Там принимаются исчерпывающие меры по недопущению проникновения коронавирусной инфекции на территорию РФ.

В Министерстве иностранных дел России создали координационный штаб для помощи гражданам, которые оказались в сложной ситуации за рубежом из-за коронавируса.

Ведомство просит всех россиян, оказавшихся в затруднительном положении за границей, позвонить в ближайшее российское посольство и сообщить о себе и своей ситуации. Там отмечают, что это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети посольств.

В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные ДСКЦ. Передать всю информацию можно по телефонам: +7(495) 587 88 60, +7(499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7(499) 244 28 47, а также через мессенджер WhatsApp по номеру +7 985 046 52 97. Сообщения можно оставить в аккаунтах министерства в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и "Вконтакте".

Автомобильные и железнодорожные пункты пропуска через государственную границу РФ, расположенные на участке Пограничного управления, продолжают работать в штатном режиме.

Учитывая сложившуюся ситуацию, россиянам рекомендуют воздержаться от поездок за границу.