Ольга Сиюткина: врачи-инфекционисты соблюдают все меры предосторожности

| Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса | Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врачи Областной инфекционной клинической больницы рассказали, как организован процесс взаимодействия с пациентами, зараженными опасными заболеваниями. Все меры безопасности соблюдаются в полном объеме, заверила главный врач Ольга Сиюткина.

В настоящее время в тюменской клинике находится один пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". Ранее тюменские врачи вылечили китайскую студентку.

"Мы знаем, что делать. Все медики при взаимодействии с пациентом и другими лицами, которые были с ним в контакте, используют специальные защитные костюмы. Еще раз подчеркну: несмотря на то, что этот вид коронавируса до конца не изучен, инфекционисты знают, как работать с такими пациентами – все меры безопасности применяются штатные и стандартные. Мы ежедневно и круглогодично сталкиваемся с пациентами, которые являются инфекционными больными, и их лечение – наша работа. Медицинские работники знают, как работать безопасно для себя и окружающих. Все алгоритмы отработаны", - подчеркнула она.

Напомним, что в Тюменской области введен режим повышенной готовности. В регионе отменены все массовые мероприятия, в школах введено дистанционное обучение, медучреждения перешли на карантинный режим работы и ограничили посещение больных.