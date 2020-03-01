На российско-казахстанской границе проверяют всех водителей и пассажиров автотранспорта

| Фото: Тамара Носкова | Фото: Тамара Носкова

Временное ограничение при пересечении российско-казахстанской границы введено с 16 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Ограничение не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее въехавших на территорию Казахстана по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, а также следующих транзитом через территорию Казахстана в Российскую Федерацию.

По данным пресс-службы МИД Казахстана, граждане Казахстана, находящиеся в настоящее время на территории РФ, и россияне, находящиеся в Казахстане, а также казахстанцы, находящиеся на территории Киргизии, и граждане Киргизии, находящиеся в Казахстане, могут беспрепятственно возвратиться в страну с тем документом, по которому выезжали.

Как сообщает корреспондент "Тюменской линии", в настоящее время на территорию Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска в районе села Казанское проезд автотранспорта возможен только после тщательной проверки. Пробок на границе нет. Для всех въезжающих в Россию организованы телеметрия и осмотр. Водители автотранспорта и пассажиры автобусов относятся с пониманием к работе медиков.

"Также въезжающие заполняют анкеты для выявления контактных лиц, - сообщила и.о. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Бердюжскому, Казанскому и Сладковскому районам Светлана Петровских. - Разработан оперативный план и схемы движения больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, в больницах определены койки, куда могут госпитализировать больных, а также схемы движения для контактных лиц".

Сейчас автотранспорт в районе Казанского на территорию Россию въезжает после тщательной проверки.

Наталья Иванова