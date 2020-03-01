  • 18 марта 202018.03.2020среда
  • USD73,8896
    EUR82,3056
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области медучреждения переходят на карантинный режим работы

Общество, 07:48 18 марта 2020

Минздрав ВК | Фото: Минздрав ВК

Далее в сюжете На российско-казахстанской границе проверяют всех водителей и пассажиров автотранспорта

Медучреждения Тюменской области переходят на карантинный режим работы и ограничивают посещение больных с 18 марта, сообщает областной департамент здравоохранения.

В поликлиниках ограничили массовые плановые обследования населения, в том числе в рамках диспансеризации, профилактические осмотры, отменили профилактические акции, школы здоровья.

Перенесли на более поздние сроки профилактические осмотры узкими специалистами и обследования детей до года. Родственникам ограничили посещение стационарных больных. В стационарах перенесли плановые госпитализации.

Врачи просят тюменцев максимально исключить контакты с людьми с симптомами вирусного заболевания, не посещать места массового скопления людей, использовать одноразовые маски или ватно-марлевые повязки, чаще мыть и дезинфицировать руки.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# карантин , поликлиники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:00 18.03.2020Герою России летчику Владимиру Шарпатову исполняется 80 лет
09:49 18.03.2020В Тюменской области более двух тысяч наблюдателей проследят за ходом голосования по Конституции
09:38 18.03.2020Поисковики расскажут о результатах работы ялуторовчанам
09:27 18.03.2020Факты из истории кино и фотографии в Сибири представят на лекции в музее Словцова