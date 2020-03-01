В Тюменской области медучреждения переходят на карантинный режим работы

| Фото: Минздрав ВК | Фото: Минздрав ВК

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Медучреждения Тюменской области переходят на карантинный режим работы и ограничивают посещение больных с 18 марта, сообщает областной департамент здравоохранения.

В поликлиниках ограничили массовые плановые обследования населения, в том числе в рамках диспансеризации, профилактические осмотры, отменили профилактические акции, школы здоровья.

Перенесли на более поздние сроки профилактические осмотры узкими специалистами и обследования детей до года. Родственникам ограничили посещение стационарных больных. В стационарах перенесли плановые госпитализации.

Врачи просят тюменцев максимально исключить контакты с людьми с симптомами вирусного заболевания, не посещать места массового скопления людей, использовать одноразовые маски или ватно-марлевые повязки, чаще мыть и дезинфицировать руки.