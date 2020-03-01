В России могут заморозить цены на лекарства и медицинские изделия

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Поправки, направленные на сдерживание цен на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий, приняла Государственная дума в первом чтении 17 марта, сообщается на официальном сайте Госдумы.

"Наблюдавшийся в последние дни по всей стране острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей — следствие не только ажиотажного спроса, но и действий перекупщиков, продающих эти товары небольшими партиями по многократно завышенным ценам. На рост стоимости и отсутствие в аптеках ряда медицинских изделий и лекарств уже жаловались не только граждане, но и власти регионов, которым сейчас важно через механизм госзакупок обеспечить всем необходимым больницы, поликлиники и социальные учреждения. В некоторых субъектах Федерации с начала года стоимость масок и марлевых повязок выросла в три-четыре раза, – сказал журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин. — Принятый депутатами в первом чтении законопроект позволит правительству при возникновении чрезвычайной ситуации и угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но по факту становятся таковыми при определенных угрозах".

Кроме того, по словам Вячеслава Володина, согласно законопроекту правительство будет вправе фиксировать предельные цены также в случаях, если в регионах в течение месяца цены на препараты и изделия выросли на 30% и более.

Он отметил, что принятие этого закона очень важно именно сейчас, когда руководством страны предпринимаются необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса. "Государственная дума обеспечит приоритетное рассмотрение законопроекта, чтобы защитить наших граждан от желающих нажиться на страхах", - подчеркнул Володин.

На этой неделе Госдума может рассмотреть еще один законопроект, направленный на защиту людей от спекулянтов, которые взвинчивают цены на лекарства и медицинские препараты. Инициативой предлагается разрешить онлайн продажу лекарственных препаратов.

Вячеслав Володин подчеркнул, что важно не только принять законы, но и обеспечить парламентский контроль над их исполнением. В связи с этим в Госдуме будет создана рабочая группа, которая займется мониторингом ситуации с распространением коронавируса. Ее возглавит первый заместитель председателя думы Александр Жуков.