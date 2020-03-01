Глава Тобольска призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности в связи с COVID-19

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

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С связи с пандемией коронавирусной инфекции не надо пренебрегать простыми мерами профилактики: регулярно мойте руки, не занимайтесь самолечением, своевременно обращайтесь к врачам. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Получаю много вопросов о коронавирусе. Губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор призвал нас к внимательному отношению к своему здоровью, попросил по возможности воздержаться от поездок в страны, где ситуация особенно тяжелая. Он отметил, что в стране приняты меры по защите жителей от эпидемии. Ограничено авиасообщение с Китаем, Италией, Францией, Испанией и Германией, однако за пределами страны существует серьезная опасность заражения. Прибывшие из этих стран будут в течение 14 дней находиться под непрерывным медицинским наблюдением", - рассказал Афанасьев.

На территории региона введены ограничения на проведение массовых мероприятий. В Тобольске культурные, спортивные мероприятия с массовым пребыванием людей сведены к минимуму, часть перенесены на более поздний срок. Ограничены выезды детских групп во время каникул в другие города. Спортивные мероприятия, которые уже невозможно отменить, проводятся без болельщиков и зрителей.

Все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса.

"Проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия в общественном транспорте, на предприятиях общественного питания. Относитесь ответственно к своему здоровью, берегите себя и близких, думайте о хорошем!" - призвал глава Тобольска. ⠀

Анжела Лебедева