  • 17 марта 202017.03.2020вторник
  • USD74,1262
    EUR82,7471
  • В Тюмени -1..-3 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Глава Тобольска призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности в связи с COVID-19

Общество, 18:21 17 марта 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Далее в сюжете В Тюменской области запущена онлайн-площадка «Лучше дома»

С связи с пандемией коронавирусной инфекции не надо пренебрегать простыми мерами профилактики: регулярно мойте руки, не занимайтесь самолечением, своевременно обращайтесь к врачам. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Получаю много вопросов о коронавирусе. Губернатор Тюменской области Александр Викторович Моор призвал нас к внимательному отношению к своему здоровью, попросил по возможности воздержаться от поездок в страны, где ситуация особенно тяжелая. Он отметил, что в стране приняты меры по защите жителей от эпидемии. Ограничено авиасообщение с Китаем, Италией, Францией, Испанией и Германией, однако за пределами страны существует серьезная опасность заражения. Прибывшие из этих стран будут в течение 14 дней находиться под непрерывным медицинским наблюдением", - рассказал Афанасьев.

На территории региона введены ограничения на проведение массовых мероприятий. В Тобольске культурные, спортивные мероприятия с массовым пребыванием людей сведены к минимуму, часть перенесены на более поздний срок. Ограничены выезды детских групп во время каникул в другие города. Спортивные мероприятия, которые уже невозможно отменить, проводятся без болельщиков и зрителей.

Все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса.

"Проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия в общественном транспорте, на предприятиях общественного питания. Относитесь ответственно к своему здоровью, берегите себя и близких, думайте о хорошем!" - призвал глава Тобольска. ⠀

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Максим Афанасьев , профилактика

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:28 17.03.2020Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса опровергает фейковые новости
20:57 17.03.2020Доктор Комаровский высказал свое мнение о распространении коронавируса
19:40 17.03.2020В России могут заморозить цены на лекарства и медицинские изделия
19:16 17.03.2020Ялуторовчане выбрали парк Кауля для благоустройства