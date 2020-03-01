Специалисты объяснили, что делать вернувшимся из стран со вспышками коронавируса

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

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Алгоритм действий для людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, представили специалисты Минздрава и Роспотребнадзора.

Напомним, к зонам повышенного риска, где зафиксировано множество случаев коронавирусной инфекции, относятся Китайская Народная Республика, Южная Корея, Иран и Италия. До стабилизации эпидемиологической обстановки по COVID-19 Роспотребнадзор и Ростуризм не рекомендуют посещать эти страны.

Тем, кто в последние несколько недель вернулся из зарубежных поездок в эти страны, необходимо провести 14 дней в режиме самоизоляции — не ходить на работу, в поликлинику в и общественные места, в том числе магазины. Такой режим обязателен для всех даже при отсутствии симптомов заболевания.

Во время режима самоизоляции необходимо соблюдать личную гигиену и здоровый образ жизни, дезинфецировать антисептиком гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым часто прикасаются, проводить влажную уборку и проветривать помещение.

Всем, кто почувствовал недомогание: повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышку, ощущение сдавленности в грудной клетке или другие симптомы, похожие на признаки ОРВИ, необходимо немедленно вызвать врача на дом для установления диагноза и получения необходимой медицинской помощи. При обращении информируйте медицинский персонал о времени и месте пребывания в странах, где обнаружена коронавирусная инфекция или контакте с кем-то, кто их посещал. Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные. Симптомы вирусов гриппа проявляются через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.

Добавим, что за всеми прибывшими устанавливается медицинское наблюдение. Число визитов врача определяется в каждом случае индивидуально в течение всего периода карантина. Медицинская помощь всем пациентам и лицам с подозрением на COVID-19 оказывается на бесплатной основе.

Всю оперативную информацию можно получить на официальном сайте по борьбе с коронавирусом.

Ирина Кургузова