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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор расскажет о коронавирусе в прямом эфире

Губернатор, 15:00 17 марта 2020

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса | Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

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О мерах профилактики коронавируса на территории Тюменской области расскажет губернатор Александр Моор. Трансляция прямого эфира пройдет в официальных аккаунтах главы региона в Одноклассниках и ВКонтакте.

Пользователи социальных сетей смогут задать вопросы о текущей эпидемиологической обстановке в регионе, комплексе профилактических мер внедренных на объектах социальной сферы.

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# Александр Моор , коронавирус

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