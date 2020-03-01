Александр Моор расскажет о коронавирусе в прямом эфире
| Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
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О мерах профилактики коронавируса на территории Тюменской области расскажет губернатор Александр Моор. Трансляция прямого эфира пройдет в официальных аккаунтах главы региона в Одноклассниках и ВКонтакте.
Пользователи социальных сетей смогут задать вопросы о текущей эпидемиологической обстановке в регионе, комплексе профилактических мер внедренных на объектах социальной сферы.