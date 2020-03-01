Общественный транспорт Тюмени защищают от вирусов
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Санитарные меры в период угрозы распространения вирусных инфекций усилены в общественном транспорте города, сообщает администрация Тюмени. Ежедневно водителям и кондукторам автобусов выдаются маски, антисептики для рук, а также дезинфицирующие средства для влажной обработки салона.
Поручни и пол дезинфицируются во время и между рейсами. Для всех сотрудников автотранспортных предприятий проводится инструктаж по профилактике вирусных инфекций.
"В транспортной сфере не приветствуется "героизм", когда приходишь на работу даже больной. Это касается всех сотрудников, и тем более тех, кто общается с пассажирами. При первых признаках инфекции сотрудник отстраняется от работы и направляется в медицинскую организацию", – рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации и безопасности дорожного движения ТПАТП Александр Страдчук.