В Ишиме создан оперативный штаб по профилактике коронавируса

| Фото: Посольство России в Китае | Фото: Посольство России в Китае

Штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции создан в Ишиме, сообщает пресс-служба городской администрации.

В него вошли представители системы здравоохранения, Роспотребнадзора, филиала центра гигиены и эпидемиологии, МЧС, полиции и власти. Также постановлением администрации города вводятся дополнительные мероприятия по недопущению завоза и распространения инфекции. Сокращается число проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Часть из них будет проходить в видеоформате.

Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано исполнять требования санитарно-эпидемиологической комиссии Тюменской области.