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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Ишиме создан оперативный штаб по профилактике коронавируса

Общество, 11:48 17 марта 2020

Посольство России в Китае | Фото: Посольство России в Китае

Штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции создан в Ишиме, сообщает пресс-служба городской администрации.

В него вошли представители системы здравоохранения, Роспотребнадзора, филиала центра гигиены и эпидемиологии, МЧС, полиции и власти. Также постановлением администрации города вводятся дополнительные мероприятия по недопущению завоза и распространения инфекции. Сокращается число проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Часть из них будет проходить в видеоформате.

Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано исполнять требования санитарно-эпидемиологической комиссии Тюменской области.

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# Ишим , коронавирус , профилактика

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