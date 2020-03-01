Роспотребнадзор рассказал, как защититься от коронавируса пожилым людям

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области (архив) | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области (архив)

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Люди старше 60 лет находятся в группе особого риска при заражении короновирусом. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония, рассказали в Роспотребнадзоре. Ведомство обнародовало рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции для людей старшей возрастной группы.

Пожилым гражданам советуют реже посещать общественные места, меньше ездить в автобусах, особенно в часы пик. Также необходимо сократить посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.

"Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно", — рекомендуют в Роспотребнадзоре.

Если близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды, то стоит ограничить контакты с ними, настоятельно потребуйте от них обратиться за медицинской помощью.

Необходимо чаще мыть руки с мылом. "Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в организм", — напомнили в ведомстве.

Важно запастись одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании надо прикрывать ими рот и нос, использованную салфетку стоит сразу выбросить. Для дезинфекции необходимы влажные салфетки. Ими можно протереть сумки, телефоны, книги и другие предметы.

"Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо – не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом. Если вы заболели простудой, а среди близких люди выезжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на коронавирусную инфекцию", — советуют в Роспотребнадзоре.

Специалисты напоминают, что COVID-19 передается от больного человека к здоровому человеку через близкие контакты, когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.