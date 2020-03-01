Ситуацию с COVID-19 обсудили на совете главных государственных врачей стран ЕАЭС

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Ситуации с новой коронавирусной инфекцией обсудили на заседании совета главных государственных врачей стран ЕАЭС в режиме видеоконференции 16 марта, сообщает Роспотребнадзор.

В работе приняли участие государства-члены Евразийского экономического союза: Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизская Республика. Также к обсуждению были приглашены Узбекистан и Таджикистан.

Все участники встречи отметили пересмотр первоначальной тактики действий, направленных на недопущение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Подчеркнута важность для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия региона предоставленной Роспотребнадзором на безвозмездной основе помощи в виде поставок современных российских средств для лабораторной диагностики COVID-19. Тест-системы, разработанные Роспотребнадзором, переданы всем странам-членам союза, Узбекистану, Таджикистану и другим странам.

Всего Роспотребнадзором переданы тест-системы для проведения 80 тысяч исследований лабораторной диагностики нового коронавируса.

На сегодняшний день практически во всех странах-членах союза имеются подтвержденные случаи COVID-19, за исключением Киргизской Республики. Учитывая глобальное распространение новой коронавирусной инфекции участники заседания подчеркнули важность проведения согласованных действий и обмена информацией об эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, для защиты жизни и здоровья населения евразийского региона.

Члены совета подтвердили готовность проводить совещания по данному вопросу на регулярной основе.