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Из-за коронавируса Россия временно ограничит въезд для иностранцев

Общество, 10:20 17 марта 2020

www.mintrans.ru

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Въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства будет ограничен с 18 марта. Ограничения связаны с распространением коронавируса и продлятся до полуночи 1 мая, об этом сообщает "Интерфакс".

Пересекать российскую границу смогут иностранцы, которые постоянно проживают в России, а также дипломаты, экипажи транспорта международных линий и пассажиры транзитных рейсов. Также частную визу в Россию можно получить в связи со смертью близкого родственника.

Напомним, ранее многие страны объявили о закрытии своих границ из-за нового вируса, Россия закрыла границу с Белоруссией, частично с Грузией, с 15 марта был приостановлен пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы.

Также о введении Республикой Казахстан временных ограничений при пересечении российско-казахстанской границы сообщает пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

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# граница , иностранцы , коронавирус

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