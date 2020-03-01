Тюменский медуниверситет перешел на дистанционное обучение

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Тюменский государственный медицинский университет переходит на дистанционную форму обучения, сообщили в вузе.

По словам проректора по региональному развитию и непрерывному медицинскому образованию Тюменского медуниверситета Ольги Фроловой, с переходом на дистанционную форму обучение в вузе не прекращается. Электронная библиотечная система университета дает возможность представлять обучающимся видеоматериалы, презентации, проводить онлайн тестирования.

"Это временная мера, введенная ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации. Мы действуем строго в соответствие с указаниями и нормативными актами областной противоэпидемической комиссии, Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения России", - подчеркнула она.