Для профилактики коронавируса лучше отказаться от наличных денег

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Для профилактики коронавируса лучше отказаться от наличных денег, перейти на бесконтактный перевод средств, сообщает Роспотребнадзор.

"Всемирная организация здравоохранения не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени", - считают специалисты службы.

Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых – до девяти дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.

Таким образом, кредитные организации получают "чистые" банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки. Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи.

В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо. Не забывайте протирать телефоны/смартфоны дезинфицирующими средствами.