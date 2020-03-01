Для профилактики коронавируса лучше отказаться от наличных денег
Для профилактики коронавируса лучше отказаться от наличных денег, перейти на бесконтактный перевод средств, сообщает Роспотребнадзор.
"Всемирная организация здравоохранения не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени", - считают специалисты службы.
Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых – до девяти дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.
Таким образом, кредитные организации получают "чистые" банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки. Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи.
В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо. Не забывайте протирать телефоны/смартфоны дезинфицирующими средствами.