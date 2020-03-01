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Для профилактики коронавируса лучше отказаться от наличных денег

Общество, 17:37 16 марта 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Для профилактики коронавируса лучше отказаться от наличных денег, перейти на бесконтактный перевод средств, сообщает Роспотребнадзор.

"Всемирная организация здравоохранения не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени", - считают специалисты службы.

Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых – до девяти дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.

Таким образом, кредитные организации получают "чистые" банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки. Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи.

В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо. Не забывайте протирать телефоны/смартфоны дезинфицирующими средствами.

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# ВОЗ , деньги , коронавирус , профилактика

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