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Форум сельских предпринимателей-2020 в Тюмени переносится

Общество, 17:32 16 марта 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Форум сельских предпринимателей-2020 в Тюмени переносится по решению организационного комитета. Решение принято на основании ограничения на проведения массовых мероприятий в регионе, принятого губернатором Тюменской области Александром Моором, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Ранее планировалось, что мероприятие откроется 31 марта 2020 года.

О дате проведения форума будет объявлено дополнительно, после рассмотрения предложений организационного комитета.

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# бизнес , коронавирус

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