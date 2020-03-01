Форум сельских предпринимателей-2020 в Тюмени переносится
| Фото: admtyumen.ru
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Форум сельских предпринимателей-2020 в Тюмени переносится по решению организационного комитета. Решение принято на основании ограничения на проведения массовых мероприятий в регионе, принятого губернатором Тюменской области Александром Моором, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.
Ранее планировалось, что мероприятие откроется 31 марта 2020 года.
О дате проведения форума будет объявлено дополнительно, после рассмотрения предложений организационного комитета.