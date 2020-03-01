В Тюменской области горячие линии по вопросам коронавируса работают круглосуточно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Получить дополнительную информацию по вопросам, касающимся коронавируса, задать интересующие вопросы можно по телефонам горячих линий Роспотребнадзора Тюменской области и регионального департамента здравоохранения можно круглые сутки.

Жители Тюменской области могут обращаться в региональное управление Роспотребнадзора по номеру горячей линии: 8-9044-92-92-30. В департамент здравоохранения Тюменской области можно позвонить по номерам: 68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный).

Напомним, по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках граждане могут обратиться в Росздравнадзор. Ведомство открыло горячую линию по этому вопросу. Позвонить на номер 8 (800) 550-99-03 можно бесплатно из любого региона.