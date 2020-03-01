Тюменский индустриальный университет переходит на дистанционное обучение

| Фото: группа Тюменского индустриального университета во ВКонтакте | Фото: группа Тюменского индустриального университета во ВКонтакте

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Занятия в Тюменском индустриальном университете переходят в онлайн-формат в связи с распространением коронавируса с 17 марта. Об этом сообщается в официальной группе вуза во ВКонтакте.

"С 17 марта до особого распоряжения реализация образовательных программ будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде. Это касается всех подразделений: институтов, колледжа, лицея", - говорится в сообщении.

Студентов также проинформировали о том, что в особых случаях возможен перевод слушателей на обучение по индивидуальному плану. Детали перехода на дистанционный формат обучения учащимся сообщат дирекции институтов.

Руководство вуза также напоминает, что на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ работает специальный раздел, посвященный коронавирусу. Здесь размещена актуальная информация по симптомам заболевания, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы.