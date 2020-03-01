В Тюмени нет дефицита товаров из-за COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Россия закрыла границу с Белоруссией, заявил Мишустин

Дефицита каких-либо товаров и повышения покупательского спроса в связи с коронавирусом в тюменских магазинах не наблюдается. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил директор одного из магазинов федеральной торговой сети "Пятёрочка" Максим Серков.

"Никаких изменений в поставке или продаже продуктов и других товаров в нашем магазине нет. Поток покупателей остался прежним. Некоторые люди приходят в медицинских масках, но точно также их носили осенью, зимой, как и в любой сезон простудных заболеваний в прошлые годы", - рассказал он.

По словам одной из молодых мам Татьяны Смирновой, в многолюдные места она старается не брать с собой младшую дочку, которой еще нет двух лет, но это обычная мера профилактики. Однако в магазин она пришла вместе с малышкой.

"Муж - на работе, старший сын – в детском саду, пришли за свежими овощами и кое-какими другими продуктами, из которых буду готовить ужин. Не заметила, чтобы изменились цены или ассортимент в этом или другом каком-то магазине, где бываем," - отметила тюменка.

Другая посетительница тоже, как обычно, покупала продукты на день-другой. "Сегодня пришла только за хлебом и молоком, даже не слышала, чтобы кто-то среди моих знакомых или их знакомых вдруг стал запасаться на будущее какими-то товарами", - рассказала Лениза Ефимова.

Она трудится уборщицей на станции скорой помощи, где давно введен масочный режим, поэтому на работе пользуется маской и не понаслышке знает о всех мерах профилактики.

"Сильнейшие осложнения бывают после гриппа и инфекций. Название "корона", конечно, новое и для нас диковинное, следим по новостям за количеством заболевших, принимаемых мерах в мире и у нас в России, но какого-то страха нет. У каждой эпохи свои заболевания, были волны ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гриппа – нашли способы лечения, справились с ситуацией", - высказала мнение жительница Тюмени.

Ирина Кургузова