Россия закрыла границу с Белоруссией, заявил Мишустин

| Фото: government.ru | Фото: government.ru

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Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что Россия последовательно закрывает свои границы для борьбы с вирусом и принимает ряд других упреждающих мер.

Позднее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил "Интерфаксу", что в стране пока не принимали решения о закрытии границы с Россией. В Министерстве иностранных дел Белоруссии пока не получали от российской стороны официальных уведомлений о закрытии границы, заявил агентству начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Накануне стало известно о частичном закрытии границы между Россией и Грузией с 16 марта. Ограничение не коснется грузоперевозок.

С 15 марта был приостановлен пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы.

Правительство рекомендовало всем россиянам минимизировать любые поездки за границу из-за COVID-19.

В Белоруссии зафиксировано 27 случаев заражения новым коронавирусом. В России, по последним данным, насчитывается 63 пациента с коронавирусной инфекцией.