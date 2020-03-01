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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Из-за коронавируса Австрия закрыла границу для ряда стран

Общество, 08:32 16 марта 2020

www.mintrans.ru

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О закрытии въезда в страну из России, Великобритании, Нидерландов и с Украины для борьбы с распространением коронавируса объявил канцлер Австрии Себастьян Курц 15 марта. Об этом сообщает ИА "Интерфакс" со ссылкой на канал ORF.

Австрия также временно прекращает авиасообщение с этими странами.

С 17 марта в стране закрываются рестораны и кафе, будут закрыты спортивные и детские площадки. Ранее власти страны объявили о закрытии школ.

Добавим, Австрия относится к числу стран, где зафиксировано менее тысячи, но более ста больных с коронавирусом.

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# Австрия , граница , коронавирус

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