Галина Шарухо: в Тюмени выявлен один заболевший коронавирусом, ситуация под контролем

| Фото: www.myomicsdx.com | Фото: www.myomicsdx.com

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Один заболевший коронавирусом выявлен в Тюменской области. Ситуация под контролем, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Сегодня Новосибирский научный центр "Вектор" Роспотребнадзора подтвердил результат исследований, которые проводил Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области на новую коронавирусную инфекцию. Результат положительный. Гражданин Тюмени заболел в отпуске, который он провел в Швейцарии и на островах Карибского бассейна. По возвращении в Тюмень он не выходил на работу, живет в частном доме. Никакой угрозы этот случай для жителей Тюмени не представляет. У его семьи взяты пробы, все результаты отрицательные. Медицинское наблюдение за членами его семьи ведется. В данный момент устанавливаются контакты по его передвижению из Москвы в Тюмень по рейсу, контактные будут выявлены, у них будут взяты пробы и установлено медицинское наблюдение", - пояснила Галина Шарухо.

Она призвала жителей региона воздержаться от поездок в другие страны с неблагополучной эпидобстановкой и соблюдать правила личной гигиены как можно более тщательно: мыть руки, не касаться лица и чаще дезинфицировать дверные ручки, гаджеты, поверхности, проветривать помещения.