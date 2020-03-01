Александр Моор призвал тюменцев воздержаться от поездок в страны, где сложилась особо сложная ситуация с коронавирусом

Фото: sun3-11.userapi.com Фото: sun3-11.userapi.com

Воздержаться от поездок в страны, где сложилась особо сложная ситуация с коронавирусом, а также соблюдать правила личной гигиены для профилактики заболевания призвал жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в социальных сетях.

"Сейчас как никогда важно внимательно относиться к своему здоровью. ВОЗ объявила новый коронавирус пандемией, а это значит, что распространение заболевания приобрело мировой масштаб. Врачи борются с инфекцией на пяти континентах, для создания вакцины нужно время. Поэтому я обращаюсь к жителям Тюменской области – по возможности воздержитесь от поездок в страны, где ситуация особенно тяжелая. Не забывайте регулярно мыть руки и обращайтесь к врачам при первых симптомах ОРВИ", - обратился к тюменцам Александр Моор.

Губернатор сообщил о введении в регионе ограничения на проведение массовых мероприятий.

По всей России приняты беспрецедентные меры по защите жителей от эпидемии, ограничено авиасообщение с Китаем, Италией, Францией, Испанией и Германией, однако за пределами страны существует серьезная опасность заражения, напомнил глава региона. Александр Моор пожелал тюменцам здоровья.