Петербургский международный экономический форум отменили из-за коронавируса

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2020 году отменили из распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрея Белоусова.

"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", – приводит издание слова Белоусова.

Напомним, форум должен был пройти 3–6 июня. Ранее перенесли на неопределенный срок Российский инвестиционный форум в Сочи.