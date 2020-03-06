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Петербургский международный экономический форум отменили из-за коронавируса

Общество, 10:56 06 марта 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2020 году отменили из распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрея Белоусова.

"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", – приводит издание слова Белоусова.

Напомним, форум должен был пройти 3–6 июня. Ранее перенесли на неопределенный срок Российский инвестиционный форум в Сочи.

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# коронавирус , ПМЭФ

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