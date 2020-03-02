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Студентам российских вузов из Китая продлили каникулы до 1 апреля

Общество, 13:04 02 марта 2020

www.utmn.ru

Студентам российских вузов, оставшимся в Китае на каникулы в связи с коронавирусом, продлили каникулы до 1 апреля, сообщает Роспотребнадзор.

Ранее министерство науки и высшего образования продлило каникулы студентам из Китая до 1 марта связи с ситуацией с коронавирусом.

С 20 февраля начал действовать временный запрет на въезд китайских граждан в РФ для туризма, работы и учебы, а также в личных целях, сообщали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Согласно сообщению оперативного штаба, запрет на въезд введен "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР". До 1 апреля 2020 года продлены все ограничения, которые действовали до 1 марта 2020 года, в том числе по ограничению проведения международных мероприятий.

Общее число заболевших в мире по состоянию на 2 марта составляет 89 тыс. 66 подтвержденных случаев. В 63 странах мира вне КНР зарегистрировано 8 тыс. 892 случая.

За последние сутки впервые случаи заболевания зарегистрированы в Чехии (3) и Доминиканской Республике (1); завозные случаи из Италии.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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