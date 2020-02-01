О случаях заболевания коронавирусом сообщили Дания, Эстония, Нидерланды, Сан-Марино и Нигерия

| Фото: Генконсульство России в Шэньяне | Фото: Генконсульство России в Шэньяне

За последние сутки впервые о случаях заболевания новым коронавирусом сообщили: Дания (1, завоз из Италии), Эстония (1, завоз из Ирана), Нидерланды (1, завоз из Италии), Сан-Марино (1, без истории поездок), Нигерия.

Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Общее число заболевших в мире на 8 часов московского времени 28 февраля 2020 года составляет 83 тыс. 368 подтвержденных случаев (прирост за сутки - 1 тыс. 219 случаев; 1,5 %). В 49 странах мира вне КНР зарегистрировано 4 тыс. 409 случаев (за последние сутки прирост - 890 случаев, 25,3%).

В России с 31 декабря 2019 по 28 февраля 2020 годы досмотрено 375 тыс. 631 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), из которых выявлено 126 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

С 1 февраля 2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время принимает рейсы из КНР, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. На 27 февраля 2020 под контролем остаются 8 тыс. 618 человек.