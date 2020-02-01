Министр здравоохранения России высоко оценил работу персонала обсервационного госпиталя в Тюмени

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил профессионализм персонала обсервационного госпиталя в Тюмени, куда из провинции Хубэй Китайской Народной Республики 5 февраля были эвакуированы граждане России и стран СНГ. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава.

В течение 14 суток карантина сводный коллектив из 75 специалистов - врачей, среднего и младшего медперсонала - обеспечивал в круглосуточном режиме санитарно- эпидемиологическую безопасность, проводил медицинские осмотры, производил лабораторные пробы, оказывал прибывшим всяческое содействие, в том числе психологическую поддержку.

По результатам тестирования короновирусной инфекции Covid-19 ни у одного из эвакуированных не обнаружено. 19 февраля все граждане покинули госпиталь и были отправлены к месту постоянного проживания.

За высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи российским гражданам, эвакуированным из Китайской Народной Республики, в соответствии с приказом министра здравоохранения Российской Федерации сотрудникам медучреждений Тюмени, задействованным в карантинных мероприятиях, руководству и специалистам областного департамента здравоохранения, территориального органа Роспотребнадзора вручены почетные грамоты Министерства здравоохранения, благодарности и благодарственные письма Минздрава.

Напомним, 5 февраля двумя военно-транспортными самолетами в Тюмень из зоны заражения в Китае были доставлены 144 человека. Прибытие, размещение и проведение необходимых эпидмероприятий проводились под личным контролем Михаила Мурашко и главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

Соб. инф.