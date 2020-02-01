Для маленького петербуржца время в тюменском карантине пролетело незаметно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Остался доволен пребыванием под Тюменью маленький петербуржец Георгий Китунин, который вместе с родителями и младшим братом две недели жил в реабилитационном центре "Градостроитель" на время карантина. Малыш проводил дни за играми и попросился домой только на десятые сутки в центре, рассказал отец мальчика Александр Китунин.

"Раньше мы в такую ситуацию не попадали, но справились хорошо. Условия и отношение к нам в "Градостроителе" были безупречны. Старший ребенок лишь на десятый день начал задавать вопросы, когда мы сменим место локации", - рассказал Александр Китунин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Китае Александр с женой Яной и детьми оказался по работе: глава семьи - профессиональный переводчик с китайского языка, работал в провинции Хубэй в 150 километрах от Уханя. Сейчас Китунины возвращаются в Санкт-Петербург, но позже намерены вновь приехать в Поднебесную.

"Надеемся, что ситуация под контролем, нужно будет выждать определенное время. Рассчитываю, что сначала вернусь я, а когда все будет спокойно, приедет и семья", - рассказал Александр.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, что граждане России и стран СНГ, эвакуированных из очага коронавирусной инфекции в Китае, находились на карантине в реабилитационном центре "Градостроитель" под Тюменью с 5 февраля. Рано утром 19 февраля первые 62 человека отправились домой.

Татьяна Ковалева