Постояльцы "Градостроителя" поблагодарили тюменцев за гостеприимство и подарки

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Отзывчивость и заботу медицинского персонала, а также гостеприимство тюменцев отметили россияне, которые провели две недели карантина в реабилитационном центре "Градостроитель" под Тюменью. Напомним, что первые 62 человека из числа россиян и граждан стран СНГ покинули центр ранним утром 19 февраля и отправились домой.

"Для многих людей это был своего рода отпуск. Мы выспались на год вперед. Персонал очень отзывчивый, добрый. Мне даже понравилось, - рассказала жительница Комсомольска-на-Амуре Анастасия Латыпова в беседе с журналистом "Тюменской линии". - Сейчас предстоит дорога домой, сначала в Москву, затем восьмичасовой перелет до Хабаровска. Я благодарна нашему правительству, оплатившему расходы".

Сара И из Якутска отметила, что две недели на карантине показались долгими, пребывание скрасили комфортные условия, которые создали постояльцам в "Градостроителе", и внимание тюменцев.

"Две недели нас очень хорошо кормили, было организовано трехразовое питание. Нам подарили подарки, футболку с хештегом #своихнебросаем", - рассказала она.

Сабина Полякова шутит, что у нее была целая группа поддержки: родительский подарок - мягкая игрушка кот Джаред, с которым она не расстается ни в одной поездке, и приветливые медицинские работники.

"В городе мы особо нигде не были, но персонал, который нас обслуживал, был очень гостеприимным, поэтому можно сделать вывод, что люди здесь хорошие. Я бы осталась посмотреть Тюмень, но меня очень ждут дома - я живу на два города, в Москве и Твери", - отметила девушка.

Татьяна Ковалева