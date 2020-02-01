Люди, покидающие карантин по коронавирусу, благодарны тюменцам за радушие

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Перед тем, как отправиться по домам, люди, эвакуированные из очага коронавирусной инфекции в Китае и находившиеся на карантине в реабилитационном центре "Градостроитель" под Тюменью, тепло поблагодарили врачей и всех жителей региона за помощь и радушие.

Для Анастасии Латыповой из Комсомольска-на-Амуре, как и для многих других жителей российского Дальнего Востока, Китай давно стал привычным местом для бюджетного отдыха.

"На этот раз я решила встретить в Китае местный Новый год. Оказаться в центре вспышки коронавируса в Ухане было неприятным сюрпризом. Я не успела вовремя улететь домой. Слава богу, о нас не забыли, нас вывезли. В Тюмени нам было очень здорово, мне кажется, для многих это был как бы отпуск. Очень отзывчивый и добрый персонал", - рассказала Анастасия в интервью обозревателю "Тюменской линии".

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Москвички Анастасия, Манэ и Светлана - студентки Уханьского университета. Даже на карантине они продолжали учиться дистанционно, хотя из-за разницы во времени для этого приходилось очень рано вставать.

"В Тюмени нас приняли, как родных. Нам прислали футболки "В Сибирь по своей воле", шоколадки, чай. Мы не ожидали, что нас будут забрасывать подарками, это было очень мило и приятно. Мы очень обрадовались, увидев в интернете баннер, который вывесили в Тюмени, - нам пожелали здоровья. К нам очень радушно отнеслись, о нас заботились. Очень понравилась еда. Мы привыкли к китайской пище, поэтому увидеть в тарелке родные гречку и борщ - это было счастье", - рассказали девушки в беседе с журналистами. Они очень рады окончанию карантина и возможности вернуться к своим родителям.

Напомним, карантин завершился в ноль часов 19 февраля. Первые 62 человека из числа эвакуированных отправились в аэропорт Рощино. Оттуда они вылетят в Москву, а затем разъедутся по домам.

Евгений Бабенко