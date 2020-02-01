Работа карантина по коронавирусу под Тюменью успешно завершилась

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Первые 62 человека из числа граждан России и стран СНГ, эвакуированных из очага коронавирусной инфекции в Китае и находившихся на карантине в реабилитационном центре "Градостроитель" под Тюменью, отправились по домам.

Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова на брифинге, который прошел в "Градостроителе" 19 февраля.

"Карантин завершился в ноль часов 19 февраля. Первая группа наших гостей отправляется в аэропорт Рощино. Оттуда они вылетят в Москву, а затем разъедутся по домам", - сообщила Инна Куликова. До конца дня реабилитационный центр "Градостроитель" покинут все люди, находившиеся в карантине. Они совершенно здоровы.

"Непросто прошли эти четырнадцать дней. Систему организации карантина нам пришлось выстраивать с чистого листа. Я благодарю коллектив медицинских работников и других специалистов за качественную и профессиональную работу в сложных условиях. Все они - молодцы и герои", - сказала Инна Куликова.

В оперативно развернутом в "Градостроителе" обсервационном госпитале трудились 75 медиков, которые вели круглосуточное наблюдение за находящимися в карантине. Весь персонал, контактировавший с пациентами, работал в специальных противочумных костюмах, обеспечивающих биологическую безопасность.

"Как для наших гостей, так и для сотрудников был установлен распорядок дня. С утра находящихся в карантине ежедневно осматривал врач. Кроме того, осмотры проводились при необходимости, при жалобах, выдавались препараты и отслеживалась их эффективность. Заборы анализов производились достаточно быстро и эффективно, коллектив работал слаженно", - отметил главный врач обсервационного госпиталя Алексей Барадулин.

В госпитале работали специалисты из медучреждений Тюмени. Они поддерживали постоянную связь с консультантами из Минздрава и федеральных медицинских центров.

"Гости перенесли тяжелый перелет, они из разных часовых поясов, но все приспособились. Многих удивила и порадовала наша природа, сосны, снег и белки. Часть занимались спортом и старались поддерживать физическую форму", - рассказал главный врач. Он поблагодарил людей, находившихся в карантине, за соблюдение правил.

"Мы старались отвечать на все просьбы гостей, поддерживали их, как соотечественников, вернувшихся из очага инфекции. Спасибо региональному оперативному штабу, которым руководил наш губернатор Александр Моор, а также жителям города, которые поддержали людей, находившихся в карантине. Технический персонал организовал отличное питание, надеюсь, часть гостей уехали от нас, прибавив в весе", - сказал Алексей Барадулин.

Инна Куликова сообщила, что в течение нескольких дней в "Градостроителе" будет проведена дезинфекция, после этого реабилитационный центр начнет работу в обычном режиме.

"Информации о том, что в регион направят еще эвакуированных из Китая, у меня нет", - сказала директор областного департамента здравоохранения.

Евгений Бабенко