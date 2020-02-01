Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Все люди, эвакуированные в Тюмень из очага кононавирусной инфекции в Китае, здоровы. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

"Пришли последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию из новосибирского научного центра "Вектор". Подтверждено, что все 144 эвакуированных, находящихся в карантине в реабилитационном центре "Градостроитель" под Тюменью и в областной инфекционной больнице, здоровы", - рассказала Инна Куликова.

Напомним, на карантинной площадке в "Градостроителе" находятся 140 человек, эвакуированных из инфекционного очага коронавируса в Китае. Еще четверо эвакуированных находятся в областной инфекционной больнице.

Евгений Бабенко