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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Новых случаев заболевания коронавирусом в России нет

Общество, 14:59 17 февраля 2020

sun3-11.userapi.com | Фото: sun3-11.userapi.com

Об отсутствии новых случаев заболевания коронавирусом в России сообщает Роспотребнадзор.

Общее число заболевших в мире к утру 17 февраля составляет 71 тыс. 327 подтвержденных случаев (прирост за сутки 2 тыс. 59 случаев). В 25 странах мира вне КНР зарегистрировано 692 случая.

По информации государственной комиссии здравоохранения КНР, к 17 февраля зарегистрировано 70 тыс. 635 случаев заболевания. За сутки прирост составил 2 тыс. 51 случай (3%). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй.

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 16,4% - в тяжелой (11 тыс. 272). Летальность составляет 2,5 %, или 1 тыс. 772 случая.

В России продолжается проведение противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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