Новых случаев заболевания коронавирусом в России не выявлено

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Новых случаев заболевания коронавирусом в России нет, сообщает Роспотребнадзор 15 февраля.

Ведомство продолжает проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре 2019 года после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в г. Ухань.

По информации Государственной Комиссии здравоохранения КНР, по состоянию на 15 февраля зарегистрировано 66 тыс. 576 случаев заболевания. За сутки прирост составил 4 %, или 2 тыс. 644 случая.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй - 54 тыс. 406 человек. Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 16,6% - в тяжелой, у 11 тыс. 53 человек.

Летальность составляет 2,3 % - 1 тыс. 524 случаев, из них 1 тыс. 457– в провинции Хубей.

Общее число заболевших в мире к утру 15 февраля - 67 тыс. 98 подтвержденных случаев, за сутки прирост составил 2 тыс. 661 случаев.

В 25 странах мира вне КНР зарегистрировано 522 случая.