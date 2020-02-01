Ни одного нового случая заболевания коронавирусом в России не выявлено

Новых случаев заболевания коронавирусом в России не выявлено. Об этом сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора РФ от 16 февраля

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики по состоянию на 00 часов 16 февраля зарегистрировано 68 тыс. 584 случаев заболевания. За сутки прирост составил 2 тыс. 008 случаев, или 3%. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй - 56 тыс. 249 человек.

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 16,4% - в тяжелой. Летальность составляет 2,4 % (1 тыс. 666 случаев, из них 1 тыс. 596 – в провинции Хубей).

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08 часов по московскому времени 16 февраля составляет 69 тыс. 268 подтвержденных случаев. Прирост за сутки - 2 тыс. 170 случаев, или 3,2%. В 25 странах мира вне КНР зарегистрировано 684 случая.

Роспотребнадзором организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции на территории нашей страны. Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. Региональные организации Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле.

Соб. инф.